Ligue 1: voici le magnifique assist de Thomas Meunier lors du carton 1-5 du PSG contre l'OM (vidéo)

Le PSG d’Unai Emery avait déjà plié la rencontre au quart d’heure de jeu, quand Edinson Cavani a fait 0-2 d’un subtil lob sur Yohann Pelé suite à une passe magnifique de Javier Pastore (0-2, 16e). Dix minutes plus tôt, Marquinhos avait déjà ouvert le score suite à une combinaison sur coup franc (0-1, 6e).

Impressionnant de maîtrise technique, Paris a ajouté deux buts au retour des vestiaires. D’abord grâce à Lucas (0-3, 50e), ensuite via Draxler, bien servi par Meunier suite à un débordement sur son flanc droit (0-4, 61e). C’est le 6e assist toutes compétitions confondues de Meunier cette saison. Rod Fanni a sauvé l’honneur des Phocéens (1-4, 70e) mais l’OM de Rudi Garcia a bu le calice jusqu’à la lie après une nouvelle réalisation parisienne signée Blaise Matuidi (1-5, 72e).

⚽️ by @julian_draxler & assist by @thommills 👊! #OMPSG live on Eleven Sports 2 #Ligue1 pic.twitter.com/71rtRZSghl