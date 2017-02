L'ancien président du MR de Thuin a changé de sexe: "J'ai vécu 49 ans dans le mauvais corps..."

C.D.

Depuis tout petit, Philippe Dhanis ne se sent pas dans le bon corps. C’est à 49 ans qu’il a su mettre un mot sur ce trouble qui a pourri sa vie : la dysphorie du genre. Depuis maintenant un an, l’ancien président du MR de Thuin suit un traitement hormonal afin de changer de sexe. Il a fait son coming out sur Facebook : elle s’appelle désormais Philippine.