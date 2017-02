Soumonces générales dans les rues de Charleroi (photos)

Martelant le sol de leurs sabots, plusieurs sociétés carnavalesques de Charleroi, portant la tenue du mineur ou en habits de fantaisie, mettaient une ambiance du tonnerre à chaque lieu de leur passage, samedi, lors des Soumonces générales. Ces festivités sont une dernière « répétition », avant le grand jour du Mardi Gras ! Déjà, en début d’après-midi, les membres du comité du carnaval sillonnaient les rues.

« Notre mission est de veiller au bon fonctionnement du carnaval, et de régler les moindres couacs. Ainsi, nous avons appris qu’un char à confetti ferait défaut, mardi. Il nous faut trouver une solution rapidement… », notait Philippe Henry, responsable du comité. « Cette année, nous voulons plus encore mettre en évidence des institutions qui ont collaboré avec nous. Par exemple, l’Eden a de nouveau fait un boulot remarquable. »

Demain, le carnaval sera bien animé avec une panoplie d’activités. 75 % du cortège sera carolo ! Les temps forts de la matinée : la remise des médailles et distinctions, ainsi que le rondeau des gilles place Charles II. L’après-midi : la formation du cortège folklorique au Campus de l’UT, le départ des sociétés de gilles du boulevard Paul Janson et le passage des groupes folkloriques devant la tribune officielle. En soirée : le rondeau final des gilles et le Grand feu d’Artifice.