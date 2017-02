Décès à l'insuline à Muno (Florenville): l'hypothèse du suicide collectif est prise très au sérieux

Marc DURANT

L’enquête et les témoignages des survivants seront déterminants dans cette affaire qui a coûté la vie à M. Francis Grisez, rue de Cugnon à Muno (Florenville). Son épouse, Marie-Jeanne et leur fils Michel ont, selon nos nouvelles informations, tous les deux reçu également une injection d’insuline. La maman et le fils sont hospitalisés.