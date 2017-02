Dramatique accident sur l'autoroute E40: une personne est morte, trois autres sont blessées

Un dramatique accident a eu lieu vers 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Une femme a été tuée et trois autres personnes ont été blessées dont une grièvement. L’accident s’est produit sur l’autoroute E40 en direction d’Ostende.

Une collision s’est produite entre une camionnette et une voiture sur une portion de l’autoroute non éclairée, selon Het Laatste Nieuws. Selon les premières constatations, il y avait eu un premier accident et la camionnette était à l’arrêt, attendant les secours.

La voiture est arrivée et a percuté un homme qui attendant à côté de son véhicule. Le conducteur qui était resté sur son siège est blessé. La conductrice de la voiture a été tuée sur place alors que la personne sur le siège arrière a été blessée grièvement.

Des morceaux de la voiture ont été dispersés sur des centaines de mètres. Le bloc moteur a été retrouvé à plusieurs dizaines de mètres de la voiture.

On doit encore déterminer les circonstances précises de la collision.