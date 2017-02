Accident sur l'A54 à Jumet: Carlo a pris soin d'un bébé victime d'un accident avec ses parents

C.D.

Les anges gardiens existent. Ce samedi matin, ils se sont prénommés Carlo et Pascal. Les deux hommes étaient à bord de leur véhicule et se sont arrêtés pour venir en aide à une famille, victime d’un accident sur l’A54 à Jumet (Charleroi). Carlo a traversé l’autoroute pour porter secours et a réussi à sortir le bébé de la voiture qui se trouvait sur le toit. Le sauveur revient sur son acte de bravoure.