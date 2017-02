Nos militaires sont trop gros: ils n'ont plus le temps de faire du sport!

Un indice de masse corporelle (BMI) toujours trop élevé : les dernières statistiques sur la santé de nos 30.000 militaires ne cessent d’empirer. Alors que pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un BMI de plus de 25 est synonyme de surpoids, les militaires de plus de 30 ans affichent un indice moyen de 25,56. Et ça empire avec l’âge, pour dépasser 27 pour les soldats de plus de 50 ans. Une situation inquiétante, bien connue de la Défense et des syndicats pour lesquels les moyens manquent pour inverser la vapeur…

Le treillis taille XL, voire XXL. Les dernières statistiques livrées par le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA), montre que nos militaires affichent une corpulence de plus en plus large. Le ministre a ainsi détaillé les chiffres. Seuls les militaires de moins de 30 ans ne présentent aucun problème, avec un indice de masse corporelle de 24,54, dans la moyenne. Par contre, dès 30 ans, nos soldats affichent des BMI supérieurs, passant dans la catégorie « surpoids » de l’OMS. 25,56 pour les plus de 30 ans, 26,99 pour les plus de 40 ans et même 27,64 pour les plus de 50 ans.

