Météo: un samedi nuageux mais sans pluie, un dimanche venteux

Après une nuit froide, la journée de samedi sera sèche mais nuageuse, selon les dernières prévisions de l’IRM. La grisaille parfois présente en Ardenne se dissipera durant la matinée et le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies. L’après-midi, la nébulosité sera plus abondante mais le temps restera sec.

Le mercure oscillera entre 4 et 10°. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à l’intérieur du pays et modéré à assez fort à la Côte, avec des rafales de 50 km/h.

Samedi soir et pendant la nuit, le ciel sera couvert et une zone de pluie en provenance de la Manche fera son apparition au nord du pays. Les minima seront compris entre 1 et 7°, sous un vent modéré à localement assez fort, de direction sud-ouest.

Dimanche, il fera très nuageux avec des pluies intermittentes. Le thermomètre variera entre 5 et 9° au sud du sillon Sambre-et-Meuse et de 9 à 11° ailleurs. Le vent sera modéré et parfois assez fort à la mer. Des rafales de 50 km/h sont possibles dans l’ouest du pays.

La semaine prochaine sera traversée par différents noyaux dépressionnaires et plusieurs perturbations en provenance des îles Britanniques. Beaucoup de vent et de pluie sont à prévoir.