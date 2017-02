Charleroi: 150.000 euros perçus en trop à l'ISPPC

La loi des séries a encore frappé ! Après les erreurs d’encodage de Brutélé et de l’ICDI, c’est au tour de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi d’être prise en faute. Elle porte ici aussi sur le jeton de présence et concerne l’ensemble de ses administrateurs. À l’exception des 6 membres du bureau du président qui perçoivent, eux, des émoluments mensuels.

En résumé, ces 19 administrateurs auraient perçu la mise… en double : une fois pour la réunion du conseil d’administration, et un second jeton pour celle du comité de secteur qui se tient dans la foulée. Ce qui n’est plus autorisé depuis un décret de 2008 !

On reprend depuis le début… Nommés par l’Assemblée Générale, les 25 membres du conseil d’administration de l’ISPPC composent aussi, à parts égales, le comité du secteur hospitalier et le comité du secteur non-hospitalier : 12 administrateurs dans l’un, 12 dans l’autre en fonction des affinités.

