Gros embouteillages sur la E40 à hauteur de Milmort: six voitures impliquées dans un accident, et plus d'une heure perdue dans les bouchons

En fin d’après-midi, un accident impliquant six véhicules est survenu sur l’E40 à hauteur de Milmort, près de Herstal, en direction d’Aix-la-Chapelle. La bande de gauche est bloquée depuis 17h au niveau du kilomètre 92.7. De gros embouteillages se sont formés et vous pouvez perdre une heure sur la route.

Évitez donc si possible la E40 entre Awans et la frontière allemande, où on compte plus d’une heure d’embouteillages.