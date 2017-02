Rive Gauche: modification de la circulation à partir du 28 février jusqu'au 9 mars

Une déviation va être mise en place à partir du 28 février et jusqu'au 9 mars, afin de permettre la finalisation de la place.

Les rues Charles Dupret, de Marcinelle et Léopold seront accessibles via la rue Ferrer, et la sortie du quartier se fera en empruntant la rue des Peines Perdues et le quai de Brabant. Automobiliste, vous voilà prévenu.