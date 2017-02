Caterpillar: pour Thierry Hansen «la situation est critique» (vidéo de l'interview)

M-G.D.

Lundi et mardi, les ouvriers de Caterpillar Gosselies se positionneront sur le préa-accord intervenu entre la direction locale et les organisations syndicales. « Chacun doit être conscient qu’il n’y a plus d’avancée possible », prévient Thierry Hansen, l’administrateur délégué de Caterpillar Gosselies