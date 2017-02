Voici la sélection du SC Charleroi pour la réception de Saint-Trond: Marinos blessé 3 à 4 semaines!

Le Sporting Charleroi affronte Saint-Trond, ce samedi (18h). Felice Mazzù devra se passe des services de Willems et Saglik, comme prévu, mais également de Marinos, qui s’est blessé au genou dans le courant de la semaine. « Selon les prévisions du staff médical, il souffre d’une entorse et en a pour trois ou quatre semaines sur la touche. On ne le reverra donc plus dans cette phase classique », a détaillé Felice Mazzù.

Pour deux Zèbres, Dessoleil et Hendrickx, ce match sera celui des retrouvailles avec leurs anciennes couleurs, le second ayant quitté les Trudonnaires l’été dernier : « Mais l’équipe a beaucoup changé depuis. Il n’y a que Boli avec qui j’ai encore des contacts. »

Les joueurs sélectionnés (20) : Penneteau, Mandanda, Baume, Zajkov, Mata, Martos, Dessoleil, N’Ganga, Boulenger, Fall, Remacle, Hendrickx, Marcq, Diandy, Benavente, Tainmont, Baby, Bedia, Pollet, Harbaoui.

Blessés : Saglik, Willems, Marinos.

Non-repris : Libertiaux, Bakar, Poulain.