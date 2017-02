Huit femmes et quatre hommes pour juger les assassins présumés de David Ervinckx

Douze citoyens hennuyers, huit femmes et quatre hommes, ont été tirés au sort, jeudi, pour juger une femme et quatre hommes accusés d’avoir assassiné David Ervinckx, le 28 mars 2013, à Mellet (Les Bons Villers). Le procès devant la cour d’assises du Hainaut débutera le lundi 6 mars et est prévu pour trois, voire quatre semaines. Vu la durée du procès, six jurés suppléants ont été tirés au sort : quatre femmes et deux hommes.

Le 28 mars 2013, la police était avisée qu’un accident de route avec blessé s’était produit dans le village de Mellet. Quand les secours sont arrivés, le conducteur, David Ervinckx, était blessé par balles. Il a été touché au moins à trois reprises. Le jeune comptable est décédé dans la soirée.

Un témoin a déclaré aux policiers qu’il avait vu une BMW série 1 à côté de l’Alfa Roméo de la victime, peu avant l’appel au 100.

Les enquêteurs de la police judiciaire de Charleroi ont repris l’enquête et ils ont découvert dans l’auto de la victime une adresse notée à la main sur un billet. Ils ont déduit que le comptable avait un rendez-vous et qu’il était tombé dans un piège. Ce rendez-vous avait été fixé par téléphone et le numéro d’appel était celui d’un homme qui a répondu aux policiers que Fayçal Boutouil, l’un des cinq accusés, lui avait emprunté son téléphone.

Deux jours après les faits, les policiers ont appris d’une de leurs sources que le meurtre avait été commandité par l’ex-épouse de la victime, Sophie Dery, contre une somme d’argent. À l’époque, un différend opposait les anciens époux concernant la garde de leur enfant et une décision devait être prononcée le 29 mars par le tribunal de la jeunesse de Namur.

Cette donnée capitale relançait une information reçue en décembre 2012. Un indic’ de la police avait déclaré à un magistrat du ministère public qu’une femme avait commandité le meurtre de son mari, un comptable du nom de « Hendrickx ». Les parties n’avaient pas pu être identifiées.

Après les faits, l’étau s’est resserré autour de Sophie Dery car elle avait raconté à d’autres personnes qu’elle avait recruté des gens pour « corriger » son ex-compagnon. Un témoin dira aux enquêteurs que Sophie Dery lui avait demandé d’aller chercher une BMW dans un garage à Marcinelle et de la conduire au garage de Giulano Di Iuliochiacchia à Jemeppe-sur-Sambre.

L’analyse du téléphone de Giulano Di Iuliochiacchia a permis d’établir qu’il avait des contacts avec Sophie Dery, cette dernière prétend même qu’ils étaient amants, ce que conteste Giulano Di Iuliochiacchia.

Ce dernier est entré en contact avec Patrick Bastin par le biais de Christophe Petit à qui Sophie Dery avait demandé de jouer le rôle du « méchant » dans la correction à infliger à David Ervinckx. Elle lui aurait donné un acompte de 4.000 euros qu’il aurait partagé avec Bastin. Giulano Di Iuliochiacchia leur aurait ensuite remis une enveloppe de 10.000 euros le dimanche de Pâques sur la place de Châtelineau. C’est à ce moment-là qu’ils auraient décidé de passer à l’action.

Christophe Petit aurait remis une arme et des munitions à Patrick Bastin, lequel prétend l’avoir donnée à Fayçal Boutuil quelques jours avant les faits.

Patrick Bastin et Fayçal Boutuil étaient dans la BMW présente sur la scène de crime mais les deux hommes s’accusent d’être le tireur.

Quant à Sophie Dery, elle prétend que les sommes d’argent remises à Giulano Di Iuliochiacchia était destinées à réparer sa voiture.

Les cinq accusés comparaitront libres à leur procès, prévu pour quatre semaines, car ils avaient été libérés lors de la procédure devant la chambre du conseil.

Sophie Dery sera défendue par Me Marc Preumont et Me Joceline Hordies.

Giulano Di Iuliochiacchia sera défendu par Me Jean-Philippe Mayence et Me Elena D’Agristina.

Christophe Petit sera défendu par Me Alexandre Wilmotte

Patrick Bastin sera défendu par Me Fabian Lauvaux.

Fayçal Boutouil sera défendu par Me Henry Van Malleghem.

Les parents et les frères de David Ervinckx, parties civiles au procès, seront représentés par Me Michel Bouchat. Quand au fils commun à la victime et à la première accusée, son tuteur ad hoc sera représenté par Me Caroline Lepied.

Le procès ne débutera qu’après les vacances de Carnaval, le lundi 6 mars à 9h00.