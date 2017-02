Bruxelles: Karim interdit d'accès aux USA à cause de ses origines

Karim, un jeune belgo-algérien, a décidé de parti aux États-Unis afin d’effectuer un voyage avec sa copine entre mercredi et jeudi. Cependant, une fois arrivé sur le territoire américain, on lui a refusé l’accès et on l’a séparé de sa copine.

Ses proches ont alerté les réseaux sociaux, demandant qu’on leur vienne en aide. « Après 8h de vol, il devra retourner en Belgique dans le vol de 00h00 heure belge à partir de New York. Sa sœur qui vient de donner l’information, affirme qu’ils n’ont aucune autre nouvelle le concernant, puisqu’en plus de l’avoir séparé de sa copine (nom occidental) qui l’accompagnait et qui reste sans nouvelles de lui, il est sans téléphone actuellement. On apprend que, faute de traducteur de l’anglais au français, il aura des documents dont il ne comprend pas le contenu à signer avant de retourner sur Bruxelles. On y est ! Le plan Trump est en marche », dénonce une de ses proches.

Sarah, la sœur de Karim également confié des informations inquiétantes à son sujet : « Il est interrogé depuis des heures, a dormi dans un bureau alors que sa copine a dormi dans l'aéroport séparément et seule. Elle n’imagine pas vraiment aller visiter New York alors que mon frère est retenu ».

Après des heures d’inquiétude, Sarah a tout de même annoncé une bonne nouvelle ce vendredi matin : « Mon frère a atterri ce matin. Après avoir été malmené et incarcéré comme un terroriste pendant une nuit à l’aéroport de New York, il a directement été rapatrié vers Bruxelles où il a récupéré ses papiers ! Merci à tous pour vos messages ».

Pour le moment, Karim a besoin de se reposer, mais nul doute que son histoire retentira très bientôt.