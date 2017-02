Le DG des hôpitaux de l'ISPPC et bourgmestre PS de Merbes-le-Château touche la rémunération astronomique de 334.000€ brut par an

Depuis le scandale Publifin, toutes les intercommunales sont examinées à la loupe. Et cela donne parfois des résultats… surprenants. Hier, il nous est ainsi revenu ceci : Philippe Lejeune, directeur général des hôpitaux de l’ISPPC (Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi), touche 334.872 euros brut par an. Une somme astronomique.

Soit des dizaines de milliers d’euros de plus que celle de Georges Pire chez Nethys (309.000 euros en 2015), et presque autant qu’André Gilles (365.600 euros), même si les fonctions ne sont pas égales.

Être socialiste et aimer l’argent n’est pas antinomique. Ce n’est pas Stéphane Moreau, du côté de Liège, qui dira le contraire. Et visiblement, d’après les révélations que nous sommes en mesure de vous faire, ce ne sera pas non plus Philippe Lejeune.

