Des supporters du Standard infiltrés au Mambourg ce samedi? La police est parée et annonce de nouvelles mesures

Ce jeudi, un cliché de supporters montrant deux places pour ledit match a circulé sur la toile, légendé comme suit : « Plusieurs fans du Standard publient actuellement leurs places pour aller à Charleroi samedi. Nous n’en dirons pas plus » (sic), était-il écrit, avec quatre émoticônes représentant une bombe et le hashtag #Pan, le tout sur une page destinée aux supporters rouches.

Alors, véritable acquisition de fans liégeois ou détournement d’une photo prise par de véritables supporters carolos ? Le doute est permis mais il semble que la première option prime, d’autant qu’une autre photo, prise à l’entrée du Mambourg et intitulée « Repérages pour samedi », montrait une feuille blanche sur laquelle était écrit, à la main : « Standard Fans, Didier Deflem (NDLR : connu pour être un as de la provoc’ sur Facebook) et les supporters rouches vous disent à samedi, les Cradolos » (sic).

Les autorités locales prennent en tout cas la chose au sérieux.

