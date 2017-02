L'incroyable triplé belge en Europa League: Anderlecht se qualifie de justesse, La Gantoise surprend Tottenham, Genk bat Astra Giurgiu

Zenit Saint-Pétersbourg / Sporting Anderlecht – 3-1 (aller : 0-2)

Anderlecht se déplaçait dans le froid russe pour un seizième de finale retour particulièrement difficile, au Zenit Saint-Pétersbourg. Le groupe anderlechtois n’avait toutefois plus perdu avec un tel avantage depuis 1991. Statistiquement, les Mauves avaient donc toutes les cartes en mains.

Et sur le terrain, ils montraient directement les crocs, malgré un manque clair de précision devant le rectangle adverse. Derrière aussi, cela manquait d’efficacité… À la 23e minute, Dzyuba s’infiltrait dans la défense anderlechtoise et profitait des errements de cette arrière-garde pour lancer Giuliano, dans le petit rectangle. Ruben était d’abord sur la trajectoire du ballon mais relançait le cuir dans les pieds de Giuliano qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide (1-0). Les Anderlechtois étaient directement mis sous pression, et le Zenit en profitait pour enchaîner les occasions dangereuses, face à un Ruben trop décidé à suivre le ballon qu’à garder ses filets.

La deuxième période n’était pas plus heureuse pour les supporters anderlechtois qui devaient subir les errements d’un gardien au comportement aléatoire et une défense bien moins solide qu’à l’aller. Le Zenit en profitait pour créer le danger dans le rectangle anderlechtois à plusieurs reprises, sans toutefois toucher le filet adverse. Et ce qui devait arriver, arriva : Dzyuba s’infiltrait dans l’axe de la défense à la 72e minute, filait dans le rectangle et trouait Ruben pour remettre le Zenit à égalité avec Anderlecht (2-0).

Cinq minutes plus tard, Giuliano profitait encore d’une défense aux fraises pour récupérer un ballon de Dzyuba et surprendre Ruben dans son petit rectangle (3-0).

L’espoir semblait éteint mais sur un surprenant geste tactique de René Weiler, décidant de placer Bram Nuytinck… à l’avant-poste, le Sporting réalisait l’incroyable surprise : Nuytinck envoyait un long ballon sur la tête de Thelin qui lobait ainsi le gardien (3-1) !

Malgré un coup franc à l’entrée du rectangle anderlechtois et deux corners dangereux, les Mauves pouvaient célébrer leur qualification ! Ils pouvaient surtout remercier Thelin, sauveur d’une soirée qui avait bien mal débutée pour Anderlecht, qui devra montrer un tout autre visage en huitième de finale. Car l’élimination était toute proche…

Tottenham / La Gantoise – 2-2 (aller : 0-1)

Les Gantois, grâce à Jérémy Perbet, avaient déjà réalisé l’exploit en seizième de finale aller en s’offrant le scalp des Spurs à la Ghelamco Arena. Cette fois, les Buffalos découvraient une enceinte bien plus impressionnante pour le retour : le stade de Wembley. Plus de 85.000 personnes étaient ainsi annoncées pour assister à ce choc, avec une grande majorité acquise à la cause de Tottenham.

Eriksen prenait toutefois les Gantois à froid et filait en solitaire sur un contre favorable pour tromper Kalinic et ouvrir le score après 10 minutes de jeu (1-0).

Dix minutes plus tard, sur un coup franc favorable aux 20 mètres, Moses Simon semblait reprendre de la tête une balle lancée dans le tas, à l’entrée du petit rectangle. Mais c’est bien Harry Kane qui tapait le cuir de la tête… dans son propre but, permettant à Gand de revenir à égalité et de reprendre du même coup l’avantage au score global (1-1) !

Les Spurs perdaient encore plus pied dans cette rencontre après l’exclusion de Dele Alli, après une véritable agression sur les chevilles de Brecht Dejaeghere.

Cette carte rouge ne faisait toutefois pas mal aux Londoniens qui se montraient encore plus pugnaces qu’en première période et mettaient de plus en plus de pression sur la défense gantoise au fil des minutes. Et à l’heure de jeu, Wanyama replaçait Tottenham en tête grâce à une longue frappe imparable pour Kalinic (2-1).

Qu’importe, les Buffalos faisaient preuve d’efficacité et malgré leurs… quatre tirs contre vingt-deux pour les Spurs à la 75e minute de jeu, Jérémy Perbet arrivait sur le terrain en fin de rencontre pour remettre ses troupes sur le droit chemin. Sur un ballon contré dans le rectangle, Perbet arrivait à toute vitesse pour tromper Lloris (2-2).

Cela suffisait au bonheur des Buffalos qui ont tout simplement joué sur leur efficacité pour s’offrir une qualification pour les huitièmes de finale à Wembley !

Racing Genk / Astra Giurgiu – 1-0 (aller : 2-2)

Les Limbourgeois partaient avec la faveur des pronostics contre les Roumains de l’Astra Giurgiu. Grâce à leur bonne remontée à l’aller, les hommes d’Albert Stuivenberg n’avaient finalement besoin que d’un but (voire même aucun…) pour assurer leur qualification au prochain tour de la C3. Et devant son public, le Racing Genk se montrait le plus pressant devant le but adverse, sans toutefois trouver le chemin des filets.

Pozuelo permettait enfin aux Limbourgeois de souffler à la 67e minute (1-0) sur un coup franc direct. Ce but menait ainsi le Racing vers les huitièmes de finale de l’Europa League après cette courte victoire face à l’Astra Giurgiu.