Suivez Lokeren-Eupen en direct : les Pandas poursuivent leur route en Pro League, l'esprit serein (0-0)

Tout va bien pour Eupen : grâce à deux victoires consécutives contre La Gantoise et Courtrai, les hommes de Jordi Condom peuvent voir l’avenir en rose et arrivent à Lokeren avec une confiance gonflée à bloc ! Surtout que les pensionnaires de Daknam enchaînent les déceptions : à l’exception d’un récent succès contre le FC Bruges, les Waeslandiens ne comptent que cinq points sur quinze et pourraient même être dépassés par Eupen au classement en cas de défaite.