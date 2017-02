Lobbes: la maternité est sauvée

En décembre, la direction du Groupe Jolimont avait annoncé la fermeture de la maternité de Lobbes. À l’issue du conclave budgétaire fédéral d’octobre 2016 (note ministérielle du 20/10), il apparaissait en effet que la norme actuelle de 400 accouchements par an risquait fort d’être appliquée par site hospitalier. En progression constante depuis quelques années, le site de Lobbes a réalisé 300 accouchements en 2016.

Depuis, l’analyse des nouvelles dispositions légales et des perspectives en matière d’agrément a permis de reconsidérer la décision de fermeture. La notion de site n’est actuellement plus évoquée. Ensemble, Jolimont et Lobbes réalisent plus de 1000 accouchements par an, bien au-delà des normes. Lobbes atteint aussi la norme actuelle pour un site secondaire de 275 accouchements par an.

En outre, la réflexion engagée depuis décembre par la direction de l’hôpital avec les équipes médicales et soignantes a permis d’identifier et de mettre en œuvre des améliorations pour un fonctionnement plus efficient de la maternité.