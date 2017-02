Assises de Liège: Amédeo Troiano condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’avocat général Pascale Schils avait requis jeudi matin devant la cour d’assises de Liège la peine de réclusion criminelle à perpétuité contre Amédeo Troiano, reconnu coupable mercredi soir de l’assassinat de Benoît Philippens et des meurtres de Carol Haid et Esteban Counet. Il l’a obtenue, le verdict vient de tomber.

Amédeo Troiano avait été reconnu coupable mercredi soir de l’assassinat de Benoît Philippens (36 ans) et des meurtres de Carol Haid (38 ans) et d’Esteban Counet (9 ans). Ce couple de banquiers et leur filleul avaient été exécutés de plusieurs tirs d’arme à feu le 18 avril 2014 vers 22h20 alors qu’ils se trouvaient dans l’allée de leur villa située rue de Berneau à Visé.

Jeudi matin, les débats sur la peine ont été exceptionnellement courts car la défense d’Amédeo Troiano a refusé de plaider sur la peine et d’avancer des arguments en faveur de son client. Le réquisitoire a duré moins de 10 minutes et le jury a entamé sa délibération sur la peine à 9h15.

L’avocat général Pascale Schils a soutenu lors de son réquisitoire qu’Amédeo Troiano n’a jamais accepté la vérité judiciaire. Pas plus aujourd’hui qu’en 2005 et 2006, lors de ses précédentes condamnations. Mme Schils a souligné que la gravité des faits est incontestable et qu’Amédeo Troiano présente un risque de récidive important. «Les familles des victimes ont été condamnées au chagrin à perpétuité. En éliminant ces personnes, c’est l’humanité toute entière qu’Amédeo Troiano a tué», a-t-elle indiqué.

