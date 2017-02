Des chicanes avec blocs de béton et policiers aux différentes entrées du Cwarmé

Le Cwarmé de Malmedy, programmé du 25 au 28 février, se déroulera sous haute protection lors du cortège du dimanche et du brûlage de la Haguète mardi soir, a annoncé Jean-Paul Bastin, le bourgmestre de Malmedy. Des blocs de béton disposés en chicane et des policiers en faction seront ainsi présents dimanche aux différentes entrées du parcours.

Une attention particulière sera également portée vers les véhicules suspects. Quant à la surveillance, elle sera également renforcée place Albert mardi soir lors du brûlage de la Haguète qui clôture les festivités du Cwarmé. «Il n’y aura pas plus de policiers que les autres années si on excepte le dispositif prévu le dimanche pour les entrées. On ne veut pas créer un sentiment de peur aux visiteurs», assure le bourgmestre.

Celui-ci a cependant pris, comme en 2015 et 2016, des arrêtés de police afin d’interdire les masques faisant l’apologie du terrorisme et du djihadisme et les armes de guerre factice. Les sacs pourront être contrôlés. Des gardes de sécurité ont été engagés pour veiller sur les principales salles. Ces mesures nécessiteront une enveloppe budgétaire supplémentaire estimée entre 5.000 et 10.000 euros.

Les festivités débuteront samedi à midi avec la sortie de la Grosse Police qui annonce le début des festivités, qui se poursuivront par la remise de la panûle, symbole de pouvoir, au Trouv’lé (14h45) et le premier cortège carnavalesque (16h15).

Le dimanche, 559e cortège du Cwarmé avec 2.500 participants masqués et un public attendu en nombre. Le départ du cortège sera donné à 14h et suivi de la bâne corante et le bouquet final programmé à 18h30.

Le lundi sera consacré aux rôles joués par la Malmédienne et l’Union Wallonne. Les quatre jours de fête s’achèveront mardi par le Mâssis-Toûrs et surtout le brûlage de la Haguète à 19h.