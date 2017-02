Décision «post-attentats»: des gilets pare-balles pour nos pompiers!

Anne-Laure Mouligneaux, porte-parole du ministre, confirme l’information. Mais surtout, elle la précise : « Ce ne serait pas tous les pompiers, évidemment. C’est un projet qui a été pensé dans le cadre des attentats. Le but est de dégager les victimes le plus rapidement possible. Seuls des pompiers formés interviendraient dans une zone bien délimitée. »

La porte-parole décrit cette « zone d’intervention » comme étant située entre la zone de sécurité et « la zone où la police est susceptible d’encore en découdre ». La réflexion du ministre est donc bien avancée… Le projet est sur les rails. « Mais je ne peux pas encore vous dire quand il sera appliqué », confie Anne-Laure Mouligneaux.

Quoi qu’il en soit, les syndicats ont été mis au parfum… Un peu trop tard à leur goût. « Il y a eu un comité de négociation en front commun lors duquel le projet a été présenté officieusement. Mais c’était déjà bien lancé et nous avons été mis devant le fait accompli. Nous avons encore beaucoup de questions et aucun apaisement. Par exemple, qui sera responsable juridiquement si un pompier est blessé ? On n’en sait rien », déplore Olivier Nyssen, secrétaire général CGSP Admi.

