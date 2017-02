Demandeurs d'emploi: des contrôles à la pelle, de nombreuses décisions négatives

Laxiste, la Wallonie, en matière de contrôle des chômeurs ? Certainement pas : les contrôles (et les sanctions) se font sur la même base que quand c’était l’Onem qui les menait.

Depuis le 1 er janvier 2016, ce sont les Régions qui ont repris la compétence du contrôle des chômeurs et des jeunes en stage d’insertion. Mais alors que certains avaient craint un certain laxisme du Forem, par rapport aux contrôles jusque-là exercés par l’Onem, c’est tout le contraire qui se passe. Le Forem applique à la lettre la réglementation et effectue ses contrôles comme l’Onem avant.