Alessandro Ciriello (Objectif Top Chef) ouvre son restaurant «L'horizon» ce vendredi à Dion-Valmont

Alessandro Ciriello ouvre son restaurant « L’horizon » en lieu et place de « L’Orée des champs ». Sous l’apparence d’un jeu de mot, une vision ambitieuse et un projet terre à terre porté par un jeune chef au parcours déjà riche et une famille soudée. Petit tour… d’horizon.

C’est ce vendredi 24 février que les premiers clients s’attableront dans cette maison moderne en bordure des champs. Autrefois, il accueillait le restaurant « L’Orée des champs » qui a fermé ses portes il y a quelques mois. Le bâtiment racheté et quelques coups de peinture donnés, Alessandro Ciriello et ses parents ont pu y aménager leur restaurant.

Originaire de Rixensart, le jeune chef a suivi les cours de l’école Pierre Romeyer avant d’enfiler de nombreux mois chez des chefs de renom tels qu’Yves Mattagne, Peter Goossens et, plus récemment, Maxime Colin. Non sans oublier l’un ou l’autre stage notamment au « The Jane » à Anvers.

Les amateurs de Télé-réalité ont pu le voir à l’œuvre dans la saison dernière d’Objectif Top Chef où il a échoué sur la dernière marche du podium.

Fils de restaurateurs, il rompt résolument avec la tradition culinaire italienne portée par ses parents dans leur précédent établissement de Wavre puisqu’il revendique une cuisine gastronomique française contemporaine. Si la carte change à chaque saison, le lunch (18 euros les 2 services, 23 euros les 3 services) sera différent chaque jour tandis que les menus varieront avec une moyenne bihebdomadaire. En soirée, un menu 3 services à 36 euros servira de base aux autres formules à venir.

En cave, une petite trentaine de flacons confirme la volonté de la maison de démarrer sur des bases solides mais réalistes. Priorité à l’accueil et à l’assiette. La suite se construira avec la clientèle. Telle est du moins la vision du chef, à peine âgé de 20 ans, qui affiche pourtant déjà une maturité certaine.