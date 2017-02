Les indépendants sont en plein boom depuis deux ans!

Trop souvent mal-aimés du système, les indépendants sont en train de retrouver des couleurs, dans notre pays. Témoin ces trois indicateurs clés que le ministre des Classes moyennes Willy Borsus (MR) vient de recevoir, et sur lesquels il lève le voile en primeur pour Sudpresse. Tous attestent d’une embellie qui semble désormais s’installer au bénéfice de ces travailleurs qui ont choisi de prendre des risques au quotidien.

On n’a ainsi jamais compté autant d’indépendants dans ce pays. En un an et demi, ils ont bondi de 2,66 %. Les cotisations sociales, bien que diminuées, ont augmenté de 3,7 %. Et les demandes de dispense de paiement de cotisations sociales sont en chute libre.

