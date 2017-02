La neige devrait bel et bien faire son retour en Belgique, et elle n'arrivera pas seule!

Le mauvais temps est de retour en Belgique. Et les choses vont empirer dans les heures à venir. Les prévisions de l’IRM ne sont en effet pas très positives. Enfin, sauf si vous aimez le vent, la pluie, la neige et la glace...

Voici les prévisions de l’IRM pour vendredi :

« Vendredi, la nébulosité sera variable et le vent un peu moins présent, mais des averses sont encore prévues, pouvant adopter un caractère hivernal surtout sur le relief. Ailleurs, il s'agira de giboulées parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Il fera plus frais avec des maxima qui seront compris entre 2 à 7 degrés. Le vent sera modéré de nord-ouest. Le soir, le ciel se dégagera progressivement et le temps deviendra sec. Pendant la nuit de vendredi à samedi, des gelées pourront se produire et il y aura donc un risque de formation de plaques de glace sur le centre et l'est du pays ».