Charleroi-ICDI: les 25 administrateurs ont perçu près de 45.000€… en trop depuis 2013

L’ICDI, l’intercommunale de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la région de Charleroi, est, elle aussi, rattrapée par une erreur comptable. En raison d’un encodage fautif, ses vingt-cinq administrateurs ont bénéficié, d’un jeton de présence ou d’émoluments majorés.

L’erreur remonte à juin 2013. Elle a été commise par le comptable, qui reconnaît d’ailleurs sa faute: il a encodé non pas les montants du jeton de présence et des émoluments décidés par l’Assemblée Générale, mais les plafonds indexés. À la grosse louche, le trop-perçu depuis 3 ans et demi s’élève à près de 45.000 euros.

Lors d’un conseil d’administration programmé ce mercredi, ses 25 administrateurs et membres du comité de gestion ont appris à la fois qu’ils étaient les récipiendaires d’un trop perçu… mais aussi qu’ils devraient le restituer. Les sommes indues seront prélevées sur leurs futures rémunérations… qui entre-temps ont bien sûr réajustées au bon «barème».

Reste une question: comment cette erreur administrative a-t-elle pu perdurer durant 3 ans...