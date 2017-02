Luc Trullemans prévient: "La tempête "Thomas" traversera la Mer du nord ce jeudi... avant le retour possible de la neige en Ardennes"

La dépression de tempête nommée « Thomas » se situera ce jeudi matin sur la Mer d’Irlande et traversera pendant la journée l’Angleterre et les régions en bordure de la Mer du nord. Elle sera à l’origine en mer d’une forte tempête force 10 avec des rafales de 110 à 120 km/h.

Chez nous les rafales s’étaleront l’après-midi et le soir entre 70 et 80 km/h en province de Luxembourg , entre 80 et 90 km/h sur le centre du pays et entre 90 et 100km/h sur les Flandres avec des pointes de 100 à 110 km/h sur le littoral.

Il pleuvra une grande partie de la journée (en général entre 6 et 12 L/M² en plaine et entre 12 et 20 L/M² sur le relief ardennais) mais une éclaircie est attendue en fin d’après-midi en Flandre occidentale et sur le Hainaut occidental.

Au point de vue température , il fera encore doux avec des valeurs de 7 à 9° en Ardenne et de 10 à 12° en plaine et à la mer. Dans la nuit de jeudi à vendredi , le vent diminuera et l’une ou l’autre averse ou giboulée de pluie ou de grésil restera possible.

Par contre elles seront plus fréquentes sur les provinces de l’est où elles seront de neige ou neige fondante selon l’altitude. Il fera plus froid avec des minima descendant entre 0 et 2° en plaine et à la mer et entre 0 et -3° en Ardenne où une couche de neige de quelques centimètres sera possible samedi matin avec des routes glissantes.

La journée de vendredi s’annonce d’abord nuageuse avec d’abord encore quelques giboulées surtout sur l’est du pays mais les éclaircies deviendront de plus en plus généreuses dans les autres régions. Il y aura encore quelques chutes de neige sur les hauts plateaux ardennais où la température ne devrait pas excéder 2 ou 3°.

Dans les autres régions les maxima se situeront entre 5 et 8°. Samedi , mis à part au littoral et sur le nord-ouest du pays où le ciel sera plus nuageux avec un risque de faible pluie, il fera généralement sec avec des éclaircies.

Il fera encore froid la nuit et le matin avec des gelées entre 0 et -4° sur la moitié est du pays et des températures maximales remontant l’après-midi entre 4° dans les Hautes Fagnes et 10° en plaine. Le ciel de dimanche sera nuageux ou voilé avec peut-être un peu de pluie de la mer au centre du pays mais un temps sec plus vers l’est.

Il fera de plus en plus doux avec des températures matinales entre 1 (est) et 7°(ouest) et des maxima entre 5 et 8° sur l’Ardenne et de 8 à 12° en plaine. Des perturbations océaniques nous affecteront de plus en plus lundi mais dans un air restant doux et des pluies par intermittence.

Pour le reste de la semaine prochaine nous dépendront d’une vaste dépression qui envahira d’abord les îles britanniques et ensuite la Mer du nord. Elle dirigera sur nos régions un air instable chargé de nuages de giboulées qui affecteront notre temps au moins jusqu’au jeudi 2 mars.

Pendant toute cette période nous devrions avoir des températures proches des valeurs de saison, c’est-à-dire des maxima entre 4 et 10° et des minima entre -1° en Ardenne et 5° à la mer en passant 2 ou 3° sur le centre du pays.