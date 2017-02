Théo Francken annonce que la Belgique accueillera 1.200 demandeurs d'asile de Grèce et d'Italie cette année

Belga

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) veut accueillir cette année environ 1.200 demandeurs d’asile en provenance de Grèce et d’Italie, et ce afin de satisfaire aux engagements pris par la Belgique dans le cadre du plan européen de relocalisations.