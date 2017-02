Un nouveau millionnaire en Belgique grâce à la Loterie nationale: un gagnant repart avec plus de 6 millions d'euros

En effet, via communiqué, la Loterie nationale a annoncé qu’un joueur, qui avait joué sur Internet, via e-lotto, avait remporté 6,1 millions d’euros grâce au tirage du Quick Pick du 4 février dernier. « Bien entendu, la surprise a été totale quand notre joueur âgé entre 45 et 54 ans s’est rendu compte qu’il avait décroché le Jackpot de 6.185.575,70 euros ! Employé et marié, ce gagnant joue depuis 2014 sur le site e-lotto.be. Amateur de lecture, il va consacrer cet argent à voyager, investir dans l’immobilier mais également épargner et en faire profiter à des bonnes œuvres », a expliqué la Loterie nationale.

Ce mercredi, un nouveau jackpot Lotto de 1,25 million d’euros est à gagner. Et quelque chose nous dit que c’est le moment de tenter sa chance.