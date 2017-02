La police lance un appel concernant des femmes qui auraient été violées par un violeur en série

La police a émis mardi soir un appel aux victimes, suspectant qu’un violeur et voleur présumé au modus operandi bien rôdé ait fait davantage de victimes que les 19 qui se sont déjà manifestées depuis son arrestation en septembre dernier.

L’appel a été publié sur requête du juge d’instruction de Limbourg et du parquet de Limbourg division Hasselt, et il est question de «viols en série», d’agressions, fraudes, vols et abus de confiance perpétrés en Flandre durant plusieurs années.

L’homme avait fini par développer un modus operandi bien précis: il entrait en contact avec ses victimes via le site de rencontre Twoo, sur lequel il utilisait une fausse identité, se faisant passer pour un technicien de Telenet aux origines italiennes, du nom de «Raf, Rafke, Rafaello, Roberto ou Raphael Bastiaans». Très actif sur le site, entre autres sur le chat, il finissait par fixer rendez-vous aux femmes qu’il y rencontrait, chez elles ou dans un parking public. Il les invitait alors à prendre un verre, dans lequel il mettait à leur insu «un puissant sédatif et un ecstasy, une combinaison très dangereuse pouvant être fatale».

Volée mais aussi violée

Avant que sa victime ne perde connaissance, «Raf» leur demandait le code de leur carte bancaire et la dérobait. «Dans de nombreux cas, les femmes ont été non seulement volées mais aussi agressées ou violées. Pour les victimes ayant résisté à son cocktail anesthésiant, il a utilisé la violence», peut-on lire dans l’avis émis.

Un suspect a finalement été arrêté le 27 septembre 2016, et son mandat d’arrêt a été prolongé la semaine dernière (le 17 février), est-il précisé.

Comme il est «important de pouvoir établir la période où Raf était actif», les enquêteurs lancent un «appel à toutes les femmes qui ont eu des contacts» avec lui. «La police réexamine, en parallèle, tous les décès suspects au cours de ces dernières années afin de déterminer l’implication ou non de Raf».