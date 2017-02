Brutélé: 129 mandats à la trappe

Après nos révélations exclusives de payement de 19.000 euros par erreur à deux élus PS, Brutélé se trouve sous le feu des projecteurs. Dans ce contexte, la conférence de presse des deux présidentes était très attendue. Et elles ont annoncé un véritable séisme au niveau des structures de l’intercommunale. 129 mandats disparaissent, 450.000 euros d’économie sont espérés, etc. Toutes les explications !

Pour bien comprendre ce véritable raz-de-marée, il faut remonter aux racines de l’intercommunale. Celle-ci exploite le nom VOO à Bruxelles ainsi qu’à Charleroi et dans 23 autres communes wallonnes. Au niveau des organes de direction, en résumé, on y retrouve à l’heure actuelle un conseil d’administration divisé équitablement entre Bruxellois et Wallons. Et des comités de secteurs, un pour la capitale et un pour le sud du pays.

