Charleroi: quand Hicham Imane démissionne après 15 jours...

« En juin dernier, j’ai perdu mon mandat de député », rappelle-t-il. « Outre mon rôle de conseiller communal, je n’ai plus que ceux au comité des Régions et à la Sambrienne. Je vais jouer la transparence. Avec cela, je gagne 1.330 euros par mois et je cherchais un job à mi-temps pour compléter mon agenda et, il est vrai, améliorer mes rentrées. J’ai trois enfants... Dans ce cadre, le coordinateur de la maison de jeunes Philippe Hembise m’avait proposé d’abandonner mon poste d’administrateur et de prendre un mi-temps. Avec un double objectif : faire du job coaching et aider à l’organisation de la cinquantaine d’événements annuels. J’ai accepté et ai débuté mes missions début janvier. Mais, très vite, des rumeurs d’emploi fictif ont vu le jour. Je voulais vraiment m’investir, mais j’ai préféré tout stopper, car je ne me sentais pas à l’aise dans ce climat. Je suis droit dans mes bottes, ces bruits étaient du grand n’importe quoi ! Mais voilà… »

