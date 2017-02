Ringo Starr et Paul McCartney réunis en studio à Los Angeles

Les deux légendaires Beatles Paul McCartney et Ringo Starr se sont retrouvés pour un enregistrement dans le studio de Ringo à Los Angeles, a révélé le batteur des Fab Four dans des tweets.

«Merci d’être venu mon vieux et d’avoir joué la basse. Je t’aime, paix et amour», a tweeté Ringo avec une photo le montrant les bras sur les épaules de Sir Paul, alors qu’il enregistrait son dernier album dimanche

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 février 2017

Les deux Beatles ont été rejoints par Joe Walsh, guitariste des Eagles, selon une autre photo tweetée par Ringo. «Et JoeW. qui est venu jouer, quelle journée!» a-t-il commenté.

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. 😎✌️🌟💖😇🤣☯🎶☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 février 2017

Le producteur Bruce Sugar, qui a travaillé sur les récentes oeuvres de Ringo, a lui aussi posté une photo à l’occasion de ces rares retrouvailles sur sa page Facebook. «Une journée magique avec ces deux-là», a-t-il écrit.

La dernière collaboration entre Paul, 74 ans, et Ringo, 76 ans, remonte à 2010, pour l’album «Y Not» de Ringo, dans lequel Paul a joué de la basse sur «Peace Dream» et chanté sur «Walk with you».

Ringo travaille actuellement à la suite de son album de 2015 «Postcard from Paradise».