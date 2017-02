Le certificat médical d'André Gilles est confirmé par le médecin légiste

La commission d’enquête Publifin du parlement wallon avait décidé d’envoyer un médecin légiste vérifier la réalité de la maladie d’André Gilles (PS), le président des conseils d’administration de Publifin et Nethys qui s’est fait porter pâle mardi matin alors qu’il devait être entendu en compagnie des vice-présidents de Nethys Georges Pire (MR) et Dominique Drion (cdH), qui sont eux bien présents.

L’examen médico-légal réclamé par la commission d’enquête Publifin du parlement wallon a confirmé l’incapacité du président de l’intercommunale liégeoise André Gilles à comparaître ce mardi devant cette commission. Cet examen ne remet pas en cause non plus la période de repos de 15 jours assignée à M. Gilles par son médecin personnel, a indiqué la présidente de la commission Olga Zrihen.

À l’inverse, l’administrateur délégué de Nethys Stéphane Moreau (PS), dont l’état de santé est lui aussi couvert par certificat médical, a indiqué mardi à la commission qu’il pourrait répondre à sa convocation lancée pour début mars.

La commission a donc convenu de convoquer M. Gilles (PS) après l’expiration de son certificat médical, le 9 mars prochain. Elle entendra le même jour l’échevin des Finances d’Olne et futur administrateur de Publifin Cédric Halin (cdH), par qui a été révélé le scancale des comités de secteur de Publifin fin décembre dernier. Stéphane Moreau, quant à lui, sera convoqué le 10 mars.