Charleroi: une opération pour libérer Chita!

Depuis ses débuts, il y a près de 30 ans, devant le magasin « Bonbons Kiwis » à la rue de la Montage, Chita est enfermée derrière ses grilles blanches… Un nouvel environnement va-t-il s’offrir à lui ? Suite au prochain épisode. Pour le savoir… il suffit de participer à l’action #FreeChita. Le principe est simple : prendre une banane, faire une photo avec celle-ci en utilisant le hashtag (mots marqueur sur les réseaux sociaux) et ensuite la poster sur Facebook, Twitter ou Instagram. « Plus il y aura de photos, plus vite Chita sera libérée », affirme l’Eden. À vous de jouer !