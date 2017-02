Drame à Verviers: un jeune homme décède après avoir été percuté par un train à Ensival

Un piéton a été percuté, lundi soir, par un train, à hauteur de l’ancienne gare d’Ensival, à Verviers, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau. La victime, un jeune homme, a succombé à ses blessures avant même l’arrivée des secours.

Un jeune homme a perdu la vie lundi soir, vers 21 h 30. Il a été percuté par un train, à hauteur de l’ancienne gare d’Ensival. « Le jeune homme était décédé à l’arrivée de services de secours », indique la zone de secours.

Sur son site internet, la SNCB indique que la circulation ferroviaire est interrompue à Verviers-Central et qu’un service de bus a été mis en place entre Pepinster et Verviers-Central. Des retards et des suppressions de train sont possibles.

La police fédérale des chemins de fer est également sur place.

Il pourrait s’agir d’un suicide, car cet endroit n’est normalement pas fréquenté par les piétons.