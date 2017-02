Entre 50 et 70 établissements fermés par an par l'AFSCA (vidéo)

Ils sont 650 à sillonner le pays et ils inspectent 70.000 établissements par an (sur 160.000 existants). Dans le secteur de la distribution (restos, magasins,…), de l’agriculture,... Cette semaine, l’Agence a prévu 240 inspections, rien que sur Gembloux.

Une inspection prend au mieux, une heure, rien n’est laissé à la légère, surtout quand le consommateur est en « danger ». C’est le critère qui fera que oui ou non, l’AFSCA pourra fermer un établissement pendant 48 heures: « l’hygiène est la priorité. On ne peut pas accepter de trouver des excréments de rongeurs dans un établissement », explique la contrôleuse que nous avons suivie, « ça m’est arrivé dans un restaurant bruxellois. Il y avait des crottes partout! C’était le soir d’un mariage mais je n’ai pas hésité. J’ai fait fermer l’établissement sur le champ ».

Et tant pis pour les 30 convives réunis pour la fête. Certes, c’est un cas extrême. « Ce n’est pas l’effet recherché », poursuit Jean-Sébastien Walhin, « me si nous fermons entre 50 et 70 établissements par an »

Ce lundi matin, nous avons rejoint Johann Lequertier, contrôleuse depuis 8 ans. On l’a retrouvé dans une grande surface… qui n’a rien à se reprocher. Contrôle nickel. Voyez dans la vidéo comment elle procède.

