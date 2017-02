Disparition à Montignies-sur-Sambre, sa famille est toujours sans nouvelle: "Alessio nous aurait appelés"

Ezia et Pedro ont les yeux lourds. Ils n’ont pas dormi de la nuit. Ezia et Pedro, ce sont les parents d’Alessio Moran Paz, cet homme de 22 ans qui n’a plus donné signe de vie depuis la nuit de vendredi à samedi. « Ce silence ne ressemble pas du tout à mon fils », murmure sa maman Ezia. Face à ce long silence, elle et Pedro avaient alerté la police. Et dimanche, la voiture de leur fils Alessio avait été retrouvée, dans la Sambre, à hauteur de Montignies-sur-Sambre. Mais Alessio, lui, est toujours introuvable.

