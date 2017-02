Une Renault Mégane incendiée à Monceau

Ils n’ont pu qu’éteindre le brasier, qui avait complètement détruit le véhicule. La police locale de Charleroi a également ouvert une enquête.

Une enquête qui fait suite à de nombreux faits précédents. C’est qu’ici, en effet, on n’en est pas à la première voiture détruite par un incendie quasi systématiquement d’origine criminelle.

Voici deux semaines à peine, en effet, deux véhicules, garés dans la rue Saint-Fiacre, avaient été eux aussi incendiées. À l’arrivée des pompiers, les deux voitures étaient entièrement embrasées et le rayonnement de la chaleur avait provoqué des dégâts aux portes, châssis et toitures de quatre habitations proches. Ce rayonnement avait provoqué un important dégagement de fumée dans l’une d’elles, obligeant les deux occupants à se réfugier à l’arrière en attendant les secours. La police locale de Charleroi s’est rendue sur place et a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce double incendie.