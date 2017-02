Roux: un homme mitraille une façade

La rue de la Quatrième Ecluse, à Roux, compte très peu d’habitations… Mais, depuis plusieurs semaines, l’une d’entre elles est visiblement la cible de malfrats particulièrement déterminés. Durant la nuit de dimanche à lundi, en effet, vers 3 heures du matin, un homme s’est arrêté devant une maison de cette rue isolée. Il a dégainé une arme a feu, et a tiré un premier coup sur le volet de cette maison.

L’occupant des lieux, présent au moment des faits, s’est évidemment réveillé et s’est présenté à la fenêtre, pour voir de quoi il retournait. Le tireur l’a alors pris pour cible et a canardé à plusieurs reprises dans sa direction, heureusement sans l’atteindre.

Cela fait, le tireur a pris la fuite, et la police, prévenue, est venue sur place. Très peu d’éléments ressortaient de l’enquête ouverte. On sait juste que cette habitation, et son occupant, avaient déjà été ciblés plusieurs jours auparavant.

« Cette fois-là, ce sont des coups de feu qui avaient été tirés dans la porte », confirme-t-on d’ailleurs dans le (rare) voisinage de cette rue anonyme. L’occupant de la maison ciblée était absent ce lundi matin : il s’agit, si l’on en croit le même voisinage, d’un homme vivant seul ici depuis plusieurs années déjà.