Jean-Pierre nie le viol d'une octogénaire, mais il y a son ADN

Les faits sont crapuleux : une dame de 85 ans violée par son cambrioleur ! Le parquet a d’ailleurs requis une peine de 10 ans de prison au minimum à l’encontre de Jean-Pierre W., un ouvrier maçon de 48 ans, actuellement détenu préventivement depuis presque un an pour la cause. Jean-Pierre nie. Le problème, c’est qu’on a trouvé son ADN sur le pyjama de la victime. Et qu’il est fiché… pour un viol commis, en 1994, sur une dame de 48 ans, au cours d’un cambriolage… Il était âgé de 25 ans à l’époque.