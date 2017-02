Les conseillers communaux de Charleroi vont dévoiler leurs mandats

Loïc Dévière

Depuis l’éclatement de l’affaire Publifin, de nouvelles révélations ont lieu chaque jour. Et le citoyen réclame toujours plus de transparence de la part des hommes politiques. Ecolo va déposer ce soir une motion en ce sens, qui a de bonnes chances de passer au conseil communal. Le but ? Entre autres dresser un cadastre des mandats et rémunérations pour toutes les participations de la Ville dans des intercommunales et autres associations. Mais pas seulement…