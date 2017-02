Willy Demeyer flingue le salaire du patron de Nethys, Stéphane Moreau: "Il devra être plafonné à 290.000€"

Luc Gochel

Le député-bourgmestre de Liège et président de la fédération liégeoise du PS, Willy Demeyer reconnaît que ses dirigeants ont manqué de transparence et que le citoyen a le droit de savoir ce que les pouvoirs publics font de son argent. Et juge le salaire de Stéphane Moreau indigne d’un homme politique.