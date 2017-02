Un illégal, dealer, interpellé à Marchienne

Le quartier autour de la rue Fesler à Marchienne-au-Pont est malheureusement déjà tristement connu dans la région suite à plusieurs faits divers. Ce samedi, les forces de l’ordre y ont arrêté un dealer. Vers 18h40, elles ont ainsi vu un individu prendre discrètement la fuite à leur arrivée. Et ce, pour se cacher au final derrière une camionnette stationnée non loin.

Ils l’ont donc interpellé et ont retrouvé un paquet avec près de six grammes de cocaïne au sol près de lui. L’homme est de nationalité algérienne et se trouve en séjour illégal en Belgique.

L’Office des étrangers vient d’ores et déjà de prendre un ordre de quitter le territoire à son encontre…