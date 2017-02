Drame de la route, dans la nuit de vendredi à samedi: Logan perd la vie dans un accident à Solre-sur-Sambre

Un nouveau drame de la route, un de plus qui vient s’ajouter à une liste déjà beaucoup trop longue ces derniers mois dans la région, a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans la région. Logan Dumont, âgé d’une vingtaine d’années, est décédé après avoir percuté une maison sur la route de Mons, à Solre-sur-Sambre.

Il était entre minuit et deux heures du matin la nuit de vendredi à samedi quand, pour une raison indéterminée, le jeune homme a perdu le contrôle de sa voiture. Dans l’embardée, son véhicule a percuté une maison. Hélas, Logan Dumont n’a pas survécu à ce terrible accident.

D’après les premières informations recueillies, les propriétaires de l’habitation étaient absents au moment du drame. Vu que de nombreuses briques ont été projetées à l’intérieur de celle-ci, sans doute avec une violence inouïe, le bilan aurait encore pu s’avérer bien plus lourd dans le cas contraire.

Maison éventrée

Leur maison est donc totalement éventrée. Toujours selon les premiers éléments que nous avons pu recueillir, la stabilité du bâtiment n’est pas remise en cause. Mais de lourds travaux seront plus que probablement nécessaires pour le mur et les finitions intérieures où l’impact des briques est clairement visible. Voire peut-être même pour une partie du plancher du premier étage même si ce n’est pas encore sûr, loin de là.

Quoi qu’il en soit, toutes ces choses matérielles paraissent, comme toujours, secondaires au regard de la mort d’un homme. Logan Dumont, qui venait de la région du Centre, a donc perdu la vie dans ce terrible accident. Dans ces circonstances, l’ensemble de la rédaction ne peut que présenter, à ses amis et à sa famille, ses condoléances les plus sincères…