Déraillement d'un train à Louvain: la victime est un Brabançon de 21 ans qui se trouvait dans le train avant d'être éjecté lors du choc

Une personne a été tuée ce samedi lors du déraillement d’un train à Louvain. Mais contrairement aux premières informations communiquées par les autorités dans le courant de l’après-midi, on apprend maintenant que la personne décédée était bel et bien un passager. Il s’agit d’un jeune Brabançon âgé de 21 ans.

Un train qui reliait Louvain à La Panne a déraillé ce samedi en début d’après-midi près de la gare de Louvain, faisant un mort et 27 blessés dont trois grièvement. La cause de l’incident est indéterminée.

Le train 3636 a quitté la gare de Louvain à 13h09 et a déraillé quelques centaines de mètres plus loin, à 13h13, selon un communiqué d’Infrabel et de la SNCB. Le train comprenait 84 voyageurs. Il s’agissait d’une rame automotrice composée de trois voitures. L’une des automotrices a basculé et s’est retrouvée sur le flanc.

Contrairement à la première version ayant circulé durant toute l’après-midi, des sources flamandes, notamment Het Laatste Nieuws et la VRT, affirment ce samedi soir que la victime de l’incident était « bel et bien » un passager du train, qui a été éjecté lors du choc.

La victime est un Brabançon âgé de 21 ans.

« La victime décédée lors du déraillement d’un train samedi à Louvain était bien à bord du train », a confirmé le parquet de Louvain. «Les experts qui étaient sur place samedi sont formels. »

Le corps du jeune homme a été évacué. La manière dont il est arrivé sous la voiture reste indéterminée. Le parquet ne souhaite pas commenter cet élément.