Mike Pence l'affirme: les États-Unis sont le "plus grand allié" de l'Europe

S’exprimant aussi à la Conférence sur la sécurité de Munich, la chancelière allemande Angela Merkel s’est elle lancée dans un plaidoyer contre les égoïsmes nationaux, alors que les Occidentaux craignent qu’un repli sur soi des Américains.

« Le président m’a demandé d’être ici aujourd’hui (…) pour transmettre le message que les États-Unis soutiennent fermement l’Otan et que nous serons inébranlables dans notre engagement », a déclaré M. Pence, dans son premier discours devant le gotha diplomatico-militaire mondial.

Ce discours vient parachever une semaine d’efforts diplomatiques pour rassurer en Europe. Le secrétaire à la Défense, James Mattis, a porté ce même message à l’Otan, tout comme le secrétaire d’État, Rex Tillerson, à Bonn lors d’une réunion du G20.

« Les destins des États-Unis et de l’Europe sont entremêlés, vos luttes sont nos luttes et vos succès sont nos succès », a souligné M. Pence, attendu dimanche à Bruxelles pour des entretiens dimanche avec le Premier ministre belge Charles Michel, puis lundi avec les plus hauts responsables de l’Union européenne et de l’Otan.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a cependant regretté sur Twitter que le vice-président n’ait pas dit « un mot sur l’UE », un sujet sur lequel il était attendu, M. Trump ayant par le passé loué le Brexit et semblé souhaiter un éclatement de l’Union européenne.

« Le temps est venu de faire plus »

Solennel et posé, M. Pence a de nouveau répété fermement les exigences américaines d’un engagement financier plus important de ses partenaires de l’OTAN, mais sans pour autant menacer de réduire son engagement.

« La défense européenne réclame notre engagement autant que le vôtre (…) et la promesse de partager le fardeau n’a pas été remplie depuis bien trop longtemps », a-t-il dit, « le président Trump attend de ses alliés qu’ils tiennent leur parole. Le temps est venu de faire plus », a-t-il dit dans une référence aux 2 % du PIB consacré aux dépenses de défense réclamés par l’Otan.

Des propos auxquels ont répondu la plupart des ministres européens conviés ensuite à prendre la parole. À l’instar du chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, qui a rappelé les Européens contribuaient à la stabilité du monde par l’aide au développement.

« Nous continuerons de demander des comptes à la Russie »

Sur la Russie, M. Pence a prôné à la fois la fermeté et la quête d’une meilleure coopération.

M. Trump avait déstabilisé ses partenaires en souhaitant bruyamment un rapprochement avec le président russe Vladimir Poutine. Washington a tempéré ces velléités dans la foulée de la démission du conseiller à la sécurité, Michael Flynn, accusé d’avoir menti sur ses liens avec Moscou.

« Sachez que les États-Unis continueront de demander des comptes à la Russie, même si nous cherchons des terrains d’entente. Comme vous le savez le président Trump pense que c’est possible », a dit M. Pence, réclamant notamment la mise en œuvre par Moscou des accords de paix de Minsk sur l’Ukraine.

La chancelière allemande, s’exprimant juste avant M. Pence, a tenu un discours similaire, plaidant « la fermeté » face à Moscou sur l’Ukraine, tout en appelant à travailler ensemble contre le « terrorisme ».

« Je n’abandonnerai jamais la quête d’une meilleure relation avec la Russie », a dit Mme Merkel.

« Nous avons besoin de la puissance des États-Unis »

Elle a aussi lancé un appel au multilatéralisme pour faire face à des défis immenses comme le djihadisme ou la crise migratoire.

« Dans une année où nous pressentons d’incroyables défis (…) allons-nous continuer à agir ensemble ou allons-nous retomber dans nos rôles individuels. Je vous appelle (…) à faire en sorte qu’ensemble nous rendions le monde meilleur », a-t-elle dit.

Tendant la main à M. Trump, elle a relevé que les Européens avaient « besoin de la puissance des États-Unis » face au « terrorisme islamiste », et jugé légitime que Washington demande à l’Europe de faire plus d’efforts financiers.

À Munich, de nombreux responsables européens ont exprimé leur inquiétude face à l’évolution aux États-Unis et appelé au respect des valeurs démocratiques, de la relation transatlantique et à la méfiance vis-à-vis de la Russie.