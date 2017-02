Les Wolves Charleroi en finale de la Coupe de Belgique de hockey in line ce samedi soir

Déjà titrés la saison passée, les Wolves Charleroi tenteront, ce soir, de remporter leur seconde finale de Coupe de Belgique d’affilée face au Sportiek Spins, un adversaire qui ne leur réussit pas forcément ces dernières années. Les Duffelois sont d’ailleurs l’une des deux seules formations à avoir battu les hommes d’Andy Michaux en championnat. « Ils ne sont pas spécialement plus forts sur papier mais ils ont une équipe formée de jeunes encadrés par des joueurs expérimentés issus du hockey sur glace », explique l’entraîneur carolo, qui sera absent ce soir pour des raisons professionnelles. « En général, quand on réussit une bonne entame, les Duffelois durcissent le jeu et nos jeunes tombent dans le piège en rendant les coups, mais de façon plus visible pour l’arbitre. Ils sont donc sanctionnés, parfois à outrance, et sortent de leur match. »

